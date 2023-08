DZ BANK stuft Gea Group auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea von 43 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Anlagenbauer habe ein solides Quartal mit einer starken Marge hinter sich, was das obere Ende des operativen Ergebnisausblicks (Ebitda) gut erreichbar erscheinen lasse, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies bilde die Konsensschätzung aber schon ab, und die Abschwächung im Auftragseingang lasse ihn für die kommenden Jahre vorsichtiger werden./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 16:51 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 17:38 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 36,85EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m