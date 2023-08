Coesfeld (ots) - Grüne Abfalllogistik: Das Recyclingunternehmen REMONDIS und die

Westfalen Gruppe treiben den Klimaschutz in Kommunen weiter voran. Damit die

Abfalllogistik im innerstädtischen Verkehr umweltfreundlicher wird, setzen beide

Unternehmen im Rahmen einer Kooperation auf Biogas - auch Bio-CNG genannt - als

alternativen Kraftstoff. Mit der Einweihung einer neuen Bio-CNG-Tankstelle in

Coesfeld erfolgte jetzt der offizielle Startschuss für die langfristig

angestrebte Zusammenarbeit beider Unternehmen. An der öffentlichen Station

(Dreischkamp 38) können ab sofort alle marktüblichen Lkw und Pkw rund um die Uhr

das nicht-fossile Biogas tanken, das aus Abfall- und Reststoffen gewonnen wird.



Bio-CNG bringt für die Dekarbonisierung des Mobilitätssektors eine Reihe

verschiedener Vorteile mit: Neben der sehr starken Reduktion von Feinstaub und

Stickoxid, wird bereits bei der Produktion nahezu dieselbe Menge CO2

aufgenommen, die später bei der Verbrennung ausgestoßen wird. Die Gesamtmenge an

CO2 in der Atmosphäre bleibt durch diesen Kreislauf somit konstant und erhöht

sich nicht. Für die Stadt Coesfeld stellt das Projekt einen weiteren wichtigen

Beitrag zum Klimaschutz dar, wie die stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike

Fascher bei der Einweihung betonte: "Mit der Eröffnung der Bio-CNG-Tankstelle

kommt neben Windkraft und Photovoltaik ein weiterer Baustein für die Stadt

Coesfeld dazu, um die Reduktion von CO2-Emissionen zu fördern und die Klimaziele

zu erreichen."





Klimafreundliche Abfallabfuhr schont Umwelt und WirtschaftIm Zuge der Umstellung von Diesel auf das CO2-arme Biogas wird REMONDIS vermehrtauf biogas-betriebene Abfallsammelfahrzeuge in der Region setzen, von denenbereits seit 2021 einige im Münsterland unterwegs sind. Dieses Vorhaben wird nunauch durch die neuerrichtete Tankstelle untermauert. Thorsten Feldt,Geschäftsführer REMONDIS Region West: "Die Umstellung auf klimafreundlicheAntriebe ist alternativlos, aber auch mit großen Investitionen in Fahrzeuge undInfrastruktur verbunden. Ein partnerschaftliches Modell wie hier im KreisCoesfeld ist zielführend, um diese Zukunftsaufgabe erfolgreich meistern zukönnen. So können wir mit der Umstellung auf Bio-CNG nicht nur den Bürgerinnenund Bürgern, sondern auch den Gewerbe- und Industriekunden in der Region eineklimafreundliche Abfuhr ihrer Abfälle anbieten."Mit Reichweiten von bis zu 800 km eignet sich Bio-CNG insbesondere für leichteund schwere Nutzfahrzeugflotten im Nahverkehr. Dabei unterscheidet sich derTankvorgang kaum von einer Betankung mit Diesel und dauert genauso lang. Sobildet Biogas ein Gesamtpaket, von dem Umwelt und Wirtschaft gleichermaßenprofitieren: "Bio-CNG ist ein alternativer Kraftstoff, mit dem sich ökologischeund ökonomische Zielsetzungen sehr gut in Einklang bringen lassen", erklärtAndre Stracke, Leiter Mobility bei Westfalen. "Aufgrund der lokalen Produktionfallen auch die Auswirkungen geopolitischer Preisschwankungen, wie wir sie inder Vergangenheit des Öfteren erlebt haben, nicht so stark ins Gewicht, sodassentsprechende Fahrzeuge planbar wirtschaftlich eingesetzt werden können."Tankstelle im neuen Marken-DesignUm ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen stärker nach außen zu tragen, hat dieWestfalen Gruppe ihren Markenauftritt in diesem Jahr modernisiert - was sichauch an der neuerrichteten Tankstelle widerspiegelt. Stracke: "DieBio-CNG-Tankstelle in Coesfeld ist die erste Station, mit der wir uns in einemneuen Look präsentieren. Wir wollen zukunftsfähige Mobilität ermöglichen, zu derneben Ladestrom, Wasserstoff und Bio-LNG auch Bio-CNG gehört - und das in einemneuen, modernen Erscheinungsbild."Pressekontakt:Kamil GlabicaCommunications ManagerCorporate CommunicationsTel.+ 49 251 695-6308k.glabica@westfalen.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/75577/5577915OTS: Westfalen AG