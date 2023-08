Warum stoppte die Aktien-Rally, obwohl die Inflation in den USA zum Vorjahresmonat etwas niedriger ausgefallen war und damit eine weitere Anhebung der Zinsen durch die Fed im September aus Sicht der Märkte unwahrscheinlicher geworden ist? Dafür gibt es vorwiegend zwei Gründe: erstens hat sich in Gestalt von Mary Daly die Fed geäußert und indirekt weitere Zinsanhebungen angekündigt - zumal die Kerninflation noch weit über dem Ziel der US-Notenbank liegt. Der zweite Grund: Optionen. Während vor nicht allzu langer Zeit noch vor allem noch am selben Tag verfallende Call-Optionen (0DTE) gekauft worden waren und so die Märkte weiter nach oben drückten (die Market Maker mußten sich absichern und kauften daher den zugrunde liegenden Basiswert), so wurden zuletzt (und vor allem heute) Put-Optionen gekauft. Damit fehlt den Aktienmärkte der Hebel nach oben, vielmehr treten die Market Maker nun selbst als Verkäufer auf. Hinzu kommt die extreme Long-Positionierung von institutionellen Investoren, wie kürzlich Goldman Sachs gewarnt hatte..

Das Video "Nach Inflation: Warum stoppte die Rally? Fed und Optionen!" sehen Sie hier..