TEHERAN/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Iran hat fünf inhaftierte US-Amerikaner aus einem Gefängnis in Teheran freigelassen und unter Hausarrest gestellt. Das bestätigte der Nationale Sicherheitsrat der US-Regierung am Donnerstag in Washington. Zuvor hatte ein Anwalt, der die Familie eines Inhaftierten vertritt, die Freilassungen publik gemacht. Die Regierung sprach von einem "ermutigenden Schritt". Es stünden jedoch weitere schwierige Verhandlungen bevor, um die fünf zurück in die Heimat zu holen. Teheran will nach einem iranischen Bericht im Gegenzug eingefrorenes Vermögen einfordern.

Dabei handelt es sich um rund sechs Milliarden US-Dollar (5,46 Milliarden Euro), die Südkorea wegen internationaler Sanktionen gesperrt hatte. Das Geld soll demnach zunächst nach Katar überwiesen werden. Nach weiteren Informationen der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht, sollen auch in den USA inhaftierte Iraner freikommen. Es gab zunächst unterschiedliche Angaben in iranischen Medien zur Zahl der US-Bürger, die freikommen sollen.