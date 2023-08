CREDIT SUISSE stuft Hellofresh auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hellofresh nach einer Telefonkonferenz anlässlich der endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zuversicht des Managements des Kochboxenversenders in Bezug auf die Rückkehr zum Wachstum sei positiv, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaube jedoch, dass der bereits reife Markt für Mahlzeitenspezialitäten vor Herausforderungen stehe./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 20:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 24,26EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Joseph Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m