GEPLANTE NIEDERLASSUNG UND ETABLIERUNG VON NETA AUTO IN INDONESIEN

HALLO INDONESIEN, HIER KOMMT NETA

JAKARTA, Indonesien, 11. August 2023 /PRNewswire/ -- Ein Jahr nach der Einführung in Übersee wird NETA in diesem Jahr auf der Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 offiziell in Indonesien vorgestellt. Als Automobilmarke, die im Juni 2018 erstmals auf dem chinesischen Massenmarkt eingeführt wurde und im November 2018 ihr erstes Serienmodell auf den Markt brachte, ist NETA nun eine Automobilmarke, die nicht nur hohe Qualität, sondern auch erstklassige Innovationen für Elektrofahrzeuge auf der ganzen Welt bietet. Auf der GIIAS-Ausstellung präsentierte NETA gleich drei Produkte: den NETA S als intelligentes Sportcoupé, den NETA U als intelligenten BEV-SUV mit besonders großer Reichweite und den NETA V als trendiges, intelligentes Fahrzeug für junge Leute.

Die Teilnahme an der GIIAS 2023 markiert das Debüt von NETA in Indonesien. NETA nutzt diese internationale Plattform und startet mit Hightech-Reisefahrzeugen in den indonesischen Markt, der mit einer Bevölkerung von über 200 Millionen Menschen über ein enormes Potenzial verfügt. Dies ist ebenfalls ein entscheidender Meilenstein für den Automobilhersteller in seinem Globalisierungsprozess.