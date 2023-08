NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Munich-Re-Chef Wenning nimmt sich die Politik vor

Die Kritik, auch was Berichts- und Bilanzierungspflichten angeht, mag etwas holzschnittartig ausgefallen sein, hat aber einen wahren Kern, der sich an vielen Ländervergleichen ablesen lässt. Noch ist die Arbeitslosenquote im Vergleich zu den frühen 2000er Jahren niedrig. Daran mag es liegen, dass die Bundesregierung der Gefahr der Deindustrialisierung so elanlos begegnet./ra/DP/zb