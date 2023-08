CoolWallet unterstützt jetzt das neue Web3-Ökosystem des ZK-Rollup-Netwerks Linea mit DApp

Die Ankündigung von Linea bietet CoolWallet die Gelegenheit, seine neue Smart Scan-Funktion zu präsentieren, die in den Web3-Browser der kostenlosen CoolWallet-App integriert ist. Smart Scan ist das Ergebnis einer Partnerschaft mit der in Japan ansässigen Web3-Analyse- und Sicherheitsplattform KEKKAI und analysiert automatisch sowohl die Transaktionsgegenpartei (DApp) als auch die Details, um Anomalien oder Unregelmäßigkeiten zu erkennen und das Risiko von Betrug und Täuschung zu verringern.

Kriminelle haben im Jahr 2022 3,8 Milliarden US-Dollar und in der ersten Hälfte des Jahres 2023 über 650 Millionen US-Dollar erbeutet, wovon 56 % auf Schwachstellen im Smart Contract und 15 % auf Phishing-Angriffe zurückzuführen sind.

Während Linea noch keine Pläne für einen nativen Token bekannt gegeben hat, bedeutet seine EVM-kompatible Eigenschaft, dass es ETH für Transaktionsgebühren verwendet. In Erwartung eines möglichen zukünftigen Airdrops beteiligen sich die Web3-Enthusiasten aktiv an häufigen Transaktionen und Interaktionen innerhalb des Linea-Ökosystems. Dieser Anstieg der Aktivitäten hat jedoch zu Sicherheitsbedenken geführt, da es zu Phishing-Bedrohungen kommen kann, die die Wallets der Nutzer/-innen leeren könnten.

Linea, ein Produkt von ConsenSys, dem führenden Blockchain- und Web3-Softwareunternehmen, das hinter MetaMask, der am weitesten verbreiteten Ethereum-Wallet, steht, nutzt Zero-Knowledge-Proofs und ist mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibel. Dadurch wird sichergestellt, dass die Anwendungen nahtlos in die Ethereum-Blockchain integriert werden können.

TAIPEI, 11. August 2023 /PRNewswire/ -- In einer bedeutenden Entwicklung in der Web3-Landschaft hat die führende Hardware-Wallet-Marke CoolWallet Unterstützung für das innovative Zero-Knowledge (ZK)-Rollup-Netzwerk Linea angekündigt, was eine Layer-2-Lösung für Ethereum ist. Der jüngste Schritt des Cold-Wallet-Pioniers bietet den Nutzerinnen und Nutzern des Linea-Ökosystems eine verbesserte Cold-Storage-Erfahrung und Smart-Contract-Sicherheit bei Transaktionen.

