Scholz und Faeser besuchen Bürger und Betriebe in Hessen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist an diesem Freitag nach Hessen. Zusammen mit Innenministerin Nancy Faeser (SPD), die bei der hessischen Landtagswahl als Ministerpräsidentin kandidiert, will er mit Bürgern und Betrieben sprechen. Bei seiner ersten Station (8.15 Uhr) informiert sich der Kanzler über das Datenangebot des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden. Anlass sei das 75-jährige Bestehen der Behörde.

Im Anschluss besichtigen die Spitzenpolitiker gemeinsam eine Sicherheitsmaschine am Frankfurter Flughafen (10.00 Uhr) und sprechen mit Mitarbeitern des Flughafenbetreibers Fraport. In der Landeshauptstadt treffen sich Scholz und Faeser anschließend (11.45 Uhr) mit Vertretern des Deutsche Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) und des Handelsverbands Hessen zu einem Gespräch.

Am Nachmittag (14.45 Uhr) steht ein Besuch in einer Schreinerei in Mühlheim am Main an. Der Inhaber, Wolfgang Kramwinkel, hatte den Kanzler während einer ZDF-Wahlsendung im Herbst 2021 in sein mittelständisches Unternehmen eingeladen. Danach (16.00 Uhr) wollen sich Scholz und Faeser beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Frankfurt den Fragen von mehr als 250 Bürgerinnen und Bürgern stellen. Ab 18.00 Uhr ist Olaf Scholz in der Online-Talkshow "Bembel und Gebabbel" mit Moderator Bernd Reisig zu Gast./agy/DP/zb