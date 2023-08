Fahrerlose Robotaxis dürfen in ganz San Francisco Geld verdienen

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Die Robotaxi-Firmen Waymo und Cruise dürfen ihren kommerziellen Betrieb in San Francisco ausbauen. Die kalifornische Behörde CPUC erlaubte ihnen in der Nacht zum Freitag, zahlende Fahrgäste im gesamten Stadtgebiet rund um die Uhr auch ohne einen Sicherheitsfahrer zu befördern. Die Entscheidung öffnet die Tür zur Einführung neuartiger Robotaxis ohne Lenkrad und Pedale.

Waymo ist eine Schwesterfirma von Google , Cruise gehört dem Autoriesen General Motors . Beide Unternehmen testen schon seit Jahren selbstfahrende Autos in San Francisco. Aktuell sind ihre Fahrzeuge zum Teil bereits ohne einen Menschen am Steuer unterwegs. Nur Cruise durfte in diesem Fall aber Geld von Fahrgästen nehmen - und das lediglich nachts.