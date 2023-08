IT-Dienstleister Bechtle rechnet mit Belebung im zweiten Halbjahr

NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle geht dank besserer Stimmung im Mittelstand von einer Belebung der Nachfrage im zweiten Halbjahr aus. Das MDax-Unternehmen bestätigte am Freitag seine Finanzprognose für das laufende Jahr. Die Nachfrage nach Digitalisierungsprojekten sei ungebrochen hoch, im Onlinehandel mit Elektronikteilen spüre das Unternehmen jedoch die Schwäche im PC-Geschäft, wie es in Neckarsulm mitteilte. Im zweiten Quartal wuchs der Umsatz um 6,5 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro, das war ein geringeres Wachstum als noch im ersten Jahresviertel mit knapp 12 Prozent. Das Vorsteuerergebnis kletterte in den Monaten April bis Juni im Jahresvergleich um 5,9 Prozent auf 93,8 Millionen Euro. Die entsprechende Marge lag stabil bei 6,2 Prozent. Unter dem Strich steigerte Bechtle den Nettogewinn um 3,7 Prozent auf 66 Millionen Euro./men/mis

Die Bechtle Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 40,75EUR gehandelt.