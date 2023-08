JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal von 88 auf 87 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis der Großreederei liege um 10 Prozent über der Konsensschätzung, aber um 15 Prozent unter seiner Annahme, schrieb Analystin Angeliki Bairaktari in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management habe sich mit Blick auf das kommende Jahr optimistischer geäußert, als die Investoren erwartet hätten./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 19:48 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 182EUR gehandelt.



