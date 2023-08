16000 im DAX zu hoch gewesen - Konsolidierung am Freitag

Das Video zur Analyse ist hier abgelegt:

Welches der beiden GAPs der DAX zuerst schliesst und damit die Handelsspanne der Woche noch einmal erweitert oder so belässt, ließ sich gestern zum Handelsstart nur erahnen. Wir hatten in der Morgenanalyse am 10.08.2023 beide Zonen verankert (Rückblick):

Die starke Vorbörse zeigte das Momentum auf der Oberseite deutlich auf:

Mir fehlte dabei jedoch die Phantasie, direkt das GAP-close über 16.000 Punkten zu vollziehen. So war meine Orientierung auf die Short-Seite fixiert und führte im ersten Versuch zu einem Minus in der Handelshistorie. Erst nach dem Berühren der oberen Schwellenwerte gelang dann ein Einstieg, der ausgebaut und weiter gemanagt werden konnte:

Was ich daraus für die Analyse und Dich als Leser:in ableiten möchte: Trading ist nicht zu einer festen Uhrzeit per se erfolgreich und umspannt den gesamten Handelstag. Die Vorbereitung auf solche Gelegenheiten ist somit ein wichtiger Teil dieses Formats, welches dann auch später relevante Tradingideen zur Umsetzung bringen sollte.

Nachdem der DAX noch einmal einkorrigierte, warteten wir auf die CPI-Daten aus den USA und begleiteten dies im Livetradingroom entsprechend. Auch daraus ist ein Trade entstanden - die Daten liefere ich Dir natürlich ebenso:

Sie verursachten vor allem an der Wall Street eine "Berg- und Talfahrt". Dem Punkt widmen wir uns gleich.

Zuvor gilt der Fokus auf dem Ergebnis des Tages im DAX. Das GAP auf der Oberseite wurde also geschlossen, eine weitere Kurslücke ist im August nun noch geöffnet aber weiter entfernt:

Per Schlusskurs hatten wir die 16.000 nicht überschritten, was diese Region als weiteren Widerstand im Chartbild belassen dürfte:

Es entstand dennoch ein Plustag, wie anhand der Daten der Börse Frankfurt hier zu sehen ist:

Blick auf den Nasdaq und die DAX-Vorbörse

Das Thema "Berg- und Talfahrt" an der Wall Street muss noch einmal erwähnt werden. Denn direkt nach den CPI-Daten stiegen die US-Märkte in der Eröffnung deutlich an. Doch auch dieses Plus wurde in der Form nicht gehalten. Ähnlich wie an den Tagen zuvor, nutzen Anleger:innen die zwischenzeitlichen Aufschläge vor allem im Nasdaq immer wieder für Gewinnmitnahmen oder gar Short-Einstiege. Auf das mittelfristige Bild hatte ich gestern aufmerksam gemacht (Rückblick):

Im gleichen Verlauf skizzierte sich intraday der Abschwung dann in der zweiten Handelshälfte und erreichte die Wochentiefs erneut:

Es blieb bei einem kleinen Plus bei den US-Indizes:

Durch den Rücklauf am Abend und die negativen Vorgaben aus Asien ist die DAX-Vorbörse heute etwas schwächer und nähert sich dem Bereich, der zu den US-Daten gestern 14.30 Uhr auf der Kurstafel erschien:

Ein neues GAP ist daher auf der Oberseite bis knapp unter 16.000 Punkte zu finden.

Auf welche Ereignisse achten wir heute abseits der Charttechnik?

Termine für Freitag den 11.08.2023

Heute Vormittag stehen keine Termine auf der Agenda. Dafür um 14.30 Uhr mit den US-Erzeugerpreisen und 16.00 Uhr mit dem Uni Michigan Verbrauchervertrauen zwei wichtige Datenblöcke, die erneut für Impulse an der Wall Street sorgen dürften.

Im weiteren Verlauf ist noch der COT Report am Abend für Future-Trader relevant.

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Zudem stehen die letzten Quartalszahlen in dieser Woche auf der Agenda, welche hier in der Übersicht pro Tag dargestellt sind:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

