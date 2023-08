BERENBERG stuft MUNICH RE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re nach Quartalszahlen von 385 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sämtliche Geschäftseinheiten entwickelten sich deutlich besser als der Rückversicherer ursprünglich angenommen habe, schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Dividendenprognosen für die Jahre 2023 bis 2025./edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 16:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 352,7EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Tryfonas Spyrou

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 385

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m