GOLDMAN SACHS stuft Brenntag auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Resultate des Chemikalienhändlers hätten sich im Großen und Ganzen mit den Markterwartungen gedeckt, schrieb Analystin Suhasini Varanasi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe erste Signale einer Erholung des Absatzes im Quartalsvergleich, wodurch sich womöglich eine Wende beim Wachstum in den kommenden zwölf Monaten andeute. Der Schlüssel für Fortschritte beim Bruttogewinn im zweiten Halbjahr müsse aber eine Preisnormalisierung bei Chemikalien sein./tav/menVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 19:40 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 70,36EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Suhasini Varanasi

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 96

Kursziel alt: 96

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m