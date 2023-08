Berenberg hebt Ziel für Munich Re auf 400 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re nach Quartalszahlen von 385 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sämtliche Geschäftseinheiten entwickelten sich deutlich besser als der Rückversicherer ursprünglich angenommen habe, schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Dividendenprognosen für die Jahre 2023 bis 2025./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

