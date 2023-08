Amazon öffnete am 3. August 2023 seine Bücher und konnte im zweiten Quartal vor allem mit seiner Cloudsparte AWS überzeugen. Das zweite Standbein Onlinehandel trug aber mit 2,3 Mrd. US-Dollar ebenfalls zum Konzerngewinn bei. In Summe wurde ein Quartalsgewinn von 7,7 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Trotz der schwachen Konjunktur stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 134,4 Milliarden US-Dollar. Der Free Cashflow betrug 7,9 Milliarden US-Dollar. So langsam scheinen sich die Effizienzprogramme insbesondere im Logistikbereich auszuzahlen. Hier hatte Amazon im Zuge der Coronapandemie in Antizipation eines hohen Wachstums zu viel investiert und musste seine Kapazitäten nun anpassen. Damit scheint der Onlineriese gewappnet, im Cloud-Computing sowie im Onlinehandel mittelfristig wieder stärker zu wachsen, auch wenn die Marktkapitalisierung bereits bei 1,432 Billionen US-Dollar liegt.

