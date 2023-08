Flytxt gewinnt den 'Frost & Sullivan MEASA Competitive Strategy Leadership Award'

Flytxt erhielt die Auszeichnung in der Kategorie 'AI for Telecom Customer Experience'.

Dies ist das zweite Mal, dass die Kompetenz von Flytxt im Bereich der KI-Lösungen für Telekommunikationsunternehmen von Frost & Sullivan gewürdigt wurde. Zuvor hatte Flytxt bereits den '2021 Global Company of the Year Award' für 'AI in Marketing' gewonnen.

DUBAI, VAE, 11. August 2023 /PRNewswire/ -- Flytxt, ein führender Anbieter von KI-gesteuerter SaaS zur Maximierung des Customer Lifetime Value (CLTV), gab heute bekannt, dass das Unternehmen den renommierten 'Frost & Sullivan Competitive Strategy Leadership Award 2023' in der Kategorie 'AI for Telecom CX' erhalten hat.