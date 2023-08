Baader Bank belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Ergebnisse des IT-Dienstleisters seien solide gewesen, schrieb Analyst Knut Woller am Freitag in seiner ersten Reaktion auf den Bericht zum zweiten Quartal. Die Margenstabilität sei eine positive Überraschung./ag/mis

