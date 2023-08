Wirtschaft Dax startet mit Verlusten - Sommerloch bleibt aus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitagmorgen mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.950 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Am unteren Ende der Kursliste rangierten am Morgen die Papiere der Hannover Rück, von Sartorius und Qiagen. Es sei für Anleger nicht einfach, sich in diesem Markt zu bewegen und zu positionieren, sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Per saldo läuft der Dax seit vier Monaten seitwärts und in diesen vier Monaten hat nur Geld verdient, wer zu den richtigen Zeitpunkten ge- und verkauft hat", fügte er hinzu.