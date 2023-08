Die UBS Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 20,85EUR gehandelt.

Analyst Kian Abouhossein von JPMorgan werte die Nachricht als Zeichen einer Stabilisierung der Transaktion. Er hätte sich allerdings etwas mehr Einzelheiten gewünscht. Um so mehr Bedeutung komme dem Quartalsbericht Ende des Monats zu./dm/pre/kw/AWP/mf/jha/

ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien der UBS haben am Freitag deutlich zugelegt. Zuletzt gewann der Wert 4,2 Prozent auf 20,22 Franken. Er befindet sich damit fast wieder im Bereich der Jahreshochs knapp unter 21 Franken aus dem März. Die UBS hat sämtliche Garantien des Staates im Zusammenhang mit der Not-Übernahme der Credit Suisse beendet. Die Absicherungen seien nicht mehr nötig, so das Bankhaus. Nun wolle man sich auf die Umsetzung der Integration der CS konzentrieren.

AKTIE IM FOKUS UBS deutlich im Plus - Ende der Staatsgarantien kommt gut an

