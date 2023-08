Wirtschaft Vonovia fordert Machtwort des Kanzlers zum Wohnungsbau

Bochum (dts Nachrichtenagentur) - Vonovia-Chef Rolf Buch beklagt das Verhalten der Ampelkoalition in der Wohnungsbaupolitik. "Ich wundere mich, dass die Bundesregierung so wenig gegen die Wohnungsnot unternimmt", sagte er dem Nachrichtenmagazin "Focus".



Er sehe "keine großen Maßnahmen der Bundesregierung, um die Wohnungsnot zu bekämpfen." Buch warnt daher vor einem Erstarken der AfD infolge des "dramatischen Einbruchs" der Bautätigkeit. "Die Entwicklung am Immobilienmarkt ist dramatisch für die Gesellschaft", so der Konzernchef.