WIESBADEN (ots) -



- Importe im gleichen Zeitraum um 4,3 % gesunken

- Exportüberschuss im 1. Halbjahr 2023 beträgt 98,7 Milliarden Euro

- Wert- und mengenmäßige Rückgänge bei der Ein- und Ausfuhr chemischer

Erzeugnisse



Die deutschen Exporte sind im 1. Halbjahr 2023 insgesamt gegenüber dem

Vorjahreszeitraum um 3,3 % auf 797,8 Milliarden Euro gestiegen. Nach Deutschland

importiert wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 insgesamt Waren im

Wert von 699,1 Milliarden Euro. Das waren 4,3 % weniger als im 1. Halbjahr 2022.





Der Außenhandelssaldo (Exporte minus Importe) Deutschlands lag im 1. Halbjahr2023 bei +98,7 Milliarden Euro und war damit mehr als doppelt so hoch wie im 1.Halbjahr 2022 (+41,8 Milliarden Euro).Wichtigste Exportgüter Deutschlands waren im 1. Halbjahr 2023 Kraftfahrzeuge undKraftfahrzeugteile mit einem Wert von 136,5 Milliarden Euro. Gegenüber dem 1.Halbjahr 2022 stiegen die Kfz-Exporte um 15,9 %. Darauf folgten Maschinen miteinem Wert von 112,4 Milliarden Euro und einem Plus von 11,0 % gegenüber demVorjahreszeitraum. Wichtigste Importgüter waren Kraftwagen und Kraftwagenteilemit 74,6 Milliarden Euro (+17,6 %) sowie Datenverarbeitungsgeräte (70,3Milliarden Euro; +1,1 %).Rückgänge im Außenhandel mit chemischen ErzeugnissenIm 1. Halbjahr 2022 waren chemische Erzeugnisse noch das wichtigste Importgutgewesen. Die wertmäßige Einfuhr dieser Warengruppe ging im 1. Halbjahr 2023jedoch gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 30,5 % zurück - von 78,5 MilliardenEuro auf 54,6 Milliarden Euro. Im aktuellen Berichtszeitraum sind chemischeErzeugnisse damit auf den vierten Rang der wichtigsten Importgüterzurückgefallen. Auch die Menge der importierten Waren sank um 14,4 % auf 21,0Millionen Tonnen (1. Halbjahr 2022: 24,6 Millionen Tonnen). Ursächlich für diehohen Importwerte im Chemiesektor waren im 1. Halbjahr 2022 die Einfuhren imBereich Lactame aus China, die sowohl für die Kunststoff- als auch für dieMedikamentenherstellung verwendet werden können. Im 1. Halbjahr 2023 wurdendagegen kaum noch Importe dieser Lactame nachgewiesen.Bei den Exporten chemischer Erzeugnisse zeigt sich ein ähnliches Bild. Währendim 1. Halbjahr 2022 noch Waren im Wert von 84,2 Milliarden Euro exportiertwurden, waren es in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres nur 74,4Milliarden Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 11,6 %. Mengenmäßig wurdenin der ersten Jahreshälfte 2023 rund 28,2 Millionen Tonnen chemischerErzeugnisse ausgeführt (Vorjahreszeitraum: 33,8 Millionen Tonnen; -16,3 %).Die meisten Waren gingen in die Vereinigten StaatenWichtigstes Abnehmerland deutscher Waren im 1. Halbjahr 2023 waren, wie bereitsin den Vorjahren, die Vereinigten Staaten. Güter im Wert von 78,0 MilliardenEuro wurden von Deutschland in die Vereinigten Staaten exportiert. Auf denPlätzen zwei und drei der bedeutendsten Exportländer Deutschlands lagenFrankreich (60,5 Milliarden Euro) und die Niederlande (57,7 Milliarden Euro).Nach Deutschland importiert wurden die meisten Waren in der ersten Jahreshälfte2023 aus der Volksrepublik China (79,3 Milliarden Euro). Auf den Plätzen zweiund drei der wichtigsten deutschen Lieferländer lagen die Niederlande (54,0Milliarden Euro) und die Vereinigten Staaten (47,5 Milliarden Euro).Die höchsten Exportüberschüsse wies Deutschland im 1. Halbjahr 2023 im Handelmit den Vereinigten Staaten (30,5 Milliarden Euro), Frankreich (24,7 MilliardenEuro) und dem Vereinigten Königreich (19,7 Milliarden Euro) auf. Aus Chinawurden dagegen mehr Waren importiert als dorthin exportiert. Für dieses Landwies der Außenhandel im 1. Halbjahr 2023 einen Importüberschuss von 29,8Milliarden Euro auf.Im Berichtsmonat Juni 2023 exportierte Deutschland insgesamt Waren im Wert von138,9 Milliarden Euro, das entspricht einem Anstieg um 1,7 % zum Juni 2022. NachDeutschland importiert wurden Waren im Wert von 116,6 Milliarden Euro (-9,3 %zum Vorjahresmonat).Weitere Informationen:Alle detaillierten Ergebnisse zum deutschen Außenhandel des Berichtsmonats Juni2023 sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 51000) abrufbar.Die Ergebnisse zum Außenhandel sind auch im Dashboard Deutschland(www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt dasStatistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik undweiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Gesundheitund Mobilität. Mit dem "Pulsmesser für die Wirtschaft" steht dort auch ein Toolzur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:AußenhandelTelefon: +49 611 75 2475www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5578018OTS: Statistisches Bundesamt