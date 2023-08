Chery Automotive setzt 100+ AMRs von ForwardX in der ersten Phase seiner Superfabrik ein

Chery ist ein Pionier in der Branche und war einer der ersten, der bildverarbeitungsbasierte AMR-Systeme für die automatisierte Materialbewegung in der Montagewerkstatt eingeführt hat. In dieser ersten Phase des Einsatzes wurden mehr als 100 AMRs in die Logistics Execution Systems (LES)-Software der Fabrik integriert, um unbemannte Materialbewegungen über verschiedene Montagelinien hinweg zu ermöglichen.

Bei der Endmontage transportieren die Flex 300-L AMRs von ForwardX Materialien vom Bereitstellungsbereich zu den dafür vorgesehenen Arbeitsplätzen. In der Innenausstattungs- und Türenproduktion integrieren sich die autonomen Schlepper Lynx U1000 von ForwardX in das SPS-System und transportieren die Materialien vom Bereitstellungsbereich zu den Arbeitsstationen an der Montagelinie. Bei der Fahrgestellfertigung recycelt Chery Super Factory alte Regale und setzt die autonomen Gabelstapler Apex 2000 von ForwardX ein, um einen umweltfreundlichen Ansatz zu fördern und Abfall zu reduzieren.

Seit der Implementierung der intelligenten Automobilproduktionslösung von ForwardX Robotics konnte die Chery Super Factory die Logistikkosten pro Fahrzeug um beeindruckende 10 % senken. Darüber hinaus hält das System die Überversorgungsquote am Band unter 15 % und die Fehlerquote bei der Montage unter zwei pro tausend Fahrzeuge. Durch die effektive Verwaltung der Lagerbestände und die Beseitigung von Montagefehlern minimiert der neue Distributionsprozess die Möglichkeit von Unterbrechungen der Produktionslinie, was zu einer Effizienzsteigerung von 200 % und einer deutlichen Senkung der Betriebskosten führt.

Durch die Nutzung der innovativen Lösungen von ForwardX Robotics beschleunigt Chery seinen Wandel zu einem globalen Technologieunternehmen und bleibt seinem Ziel verpflichtet, eine intelligente, automatisierte und digitalisierte Logistikfabrik zu schaffen.

Informationen zu ForwardX Robotics:

ForwardX Robotics ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der bildverarbeitungsbasierten AMR-Technologie, das innovative End-to-End-Materialtransportlösungen für Lager- und Fertigungseinrichtungen anbietet. Mit seiner fortschrittlichen Flottenmanagement-Software und der breitesten Palette an visionären autonomen mobilen Robotern (AMRs) hilft ForwardX Robotics Unternehmen, eine höhere Leistung und Wertschöpfung innerhalb ihrer Lieferkette zu erzielen. ForwardX hat bereits über 3.000 AMRs in über 150 Anlagen auf 4 Kontinenten implementiert. Mit Niederlassungen in den USA, Japan, Korea und China sowie Partnerschaften rund um den Globus expandiert ForwardX und wendet seine bewährten Lösungen an, um die Arbeitskräfte von morgen zu fördern.

