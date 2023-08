Ein Händler merkte an, dass sich der Airpod-3-Absatz von Apple zu erholen schienen. Hierfür liefere Varta wohl die Batterien zu. Die entsprechende Sparte Coinpower sei noch immer der Grund für ein negatives operatives Ergebnis von Varta. Positiv überrascht habe zudem das Segment Energy Storage Systems, hier habe das Unternehmen Rohstoffkosten an die Kunden weitergeben können./bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach den Quartalszahlen von Varta hat die Aktie am Freitag die jüngste Stabilisierung fortgesetzt. Um 6,7 Prozent auf 20,54 Euro ging es am Vormittag nach oben. Damit haben die Papiere den Ende Juli begonnenen Abwärtstrend zunächst beendet. Die Aktien waren der größte Gewinner im SDax der kleineren Titel.

AKTIE IM FOKUS Varta setzen Stabilisierung fort - Zahlen kommen positiv an

