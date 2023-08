Zu Jahresbeginn hob Albemarle seinen Langfristausblick für den Lithium-Markt und auch seine Preisprognose deutlich an. Der Ausblick des größten Lithium-Produzenten der Welt wurde am Markt ein wenig mit Kopfschütteln quittiert und die Aktie konnte davon kaum profitieren. Vielmehr drückte der fallende Lithium-Preis auf die Kurse. Dabei hatte Albemarles Vorstandschef Norris sehr deutlich gemacht, dass man sich in einer so starken Marktposition gegenüber den Abnehmern befindet, dass man sich die Kunden aussuchen könne.

Und das hinter diesen markigen Worten keine hohlen Phrasen stecken, zeigen die Zahlen zum zweiten Quartal. So konnte Albemarle seine Umsätze um 60 Prozent auf 2,4 Mrd. US-Dollar steigern. Und die Gewinne wachsen mit: So stieg das Nettoergebnis ebenfalls um 60 Prozent auf 665 Mio. US-Dollar oder 5,52 US-Dollar je Aktie.

Und offenbar machen die US-Amerikaner derzeit Nägel mit Köpfen. So nutzt man die gute Marktphase aus, um langfristige Verträge abzuschließen. Albemarle gab bekannt, dass man eine strategische Vereinbarung mit der Ford Motor Company abgeschlossen habe. Von 2026 bis 2023 werde der Konzern 100.000 Tonnen an Lithiumhydroxit liefern.

Dass die Nachfrage dynamisch bleiben werde, darauf deuten auch die Investitionen hin. Albemarle will dieses Jahr 1,9 Mrd. bis 2,1 Mrd. US-Dollar in die Verarbeitungsanlagen für Lithium investieren. Damit hat man die Investitionen im Vergleich zum vorherigen Ausblick deutlich angehoben. Dass die Aktie von Albemarle nach Bekanntgabe der Zahlen und des Ausblicks um mehr als fünf Prozent zulegen kann, verwundert nicht.

Denn in vielen Regionen der Welt bleibt das Wachstum der Elektroauto-Industrie dynamisch. Die Internationale Energie Agentur (IEA) geht davon aus, dass am Jahresende 18 Prozent aller verkauften Fahrzeuge elektrisch betrieben werden. Damit wäre mehr als jeder sechste Pkw ein Elektroauto. Die Prognosen der Analysten sind für den Lithium-Markt daher durchweg positiv für die kommenden Jahre. Vielmehr dürfte es einen Engpass auf der Angebotsseite geben.