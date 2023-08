China ist ökonomisch eine tickende Zeitbombe, hat US-Präsident Biden gesagt - und auch wenn er ein paar Fakten durcheinander gebracht hat: in der Sache hat Biden absolut recht. Die Wirtschaft in China ist durch eine Blase bei Immobilien aufgepumpt worden - nun wächst die Blase nicht weiter, auch weil die Bevölkerung bereits schrumpft und sich bis zum Jahr 2100 ca. dritteln wird. Mit dem Immobilienentwickler Country Garden droht nun die Blase zu platzen - das Unternehmen kann die Zinsen für seine Anlehen nicht zahlen, die Aktie ist ein Pennystock. Mit Xi Jinping kam die Rückkehr zur Staatswirtschaft - die Folgen sehen wir jetzt. Wie geht es an den Märkten weiter? Gestern stoppte die Rally nach den US-Inflationsdaten - das zeigt, dass das bullische Momentum derzeut nicht mehr gegeben ist. Heute wichtig die US-Erzeugerpreise..

1. Joe Biden: Probleme in China eine „tickende Zeitbombe“

2. China: Ausländische Investoren ziehen Kapital ab

3. Warum China in die Deflation gerutscht ist – Analyse

