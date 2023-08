Bei diesen Aktien bluten Shortseller am meisten

"Die Leerverkäufer von US/Kanada-Aktien begannen das Jahr 2023 mit großen Marktwertverlusten im Januar, gefolgt von vier Monaten mit Gewinnen und nun einem zweiten Monat mit großen Verlusten", zitiert Business Insider S3 Partners aus einer Notiz.

Shortselling ist eine Handelsmethode, wobei Shortseller auf fallende Kurse der Aktien eines Unternehmens spekulieren Das entsprechende Instrument wird zuerst verkauft und dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der "perfekte", sinkende Kurs sich ergibt, wiedergekauft. Wenn dies geschieht, verdienen sie Geld.

Aber nicht in diesem Jahr. Dank der Veröffentlichung von OpenAIs ChatGPT im November und der Zuversicht, dass die Federal Reserve ihre Geldpolitik lockern wird, sind die Anleger in Tech-Aktien eingestiegen. Shorts von Nvidia-, Meta- und Tesla-Aktien seien demnach die am wenigsten profitablen Leerverkäufe gewesen, so S3 Partners. Die drei Unternehmen haben in diesem Jahr einen enormen Wertzuwachs erfahren. Nvidia gilt dabei mit einem Kursplus von über 190 Prozent seit Jahresbeginn als absoluter Anleger-Favorit. Meta-Aktionäre freuen sich über einen Gewinn von über 154 Prozent und Tesla-Titel haben knapp 100 Prozent in diesem Jahr zugelegt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion