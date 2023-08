Bundeskanzler Olaf Scholz würdigt Arbeit des Statistischen Bundesamtes

WIESBADEN (ots) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat am 11. August 2023 das

Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden besucht. Die Behörde im

Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) feiert

in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Scholz nutzte den Besuch, um sich über

das breite Datenangebot des Statistischen Bundesamtes für Gesellschaft, Politik,

Wirtschaft und Wissenschaft zu informieren Anlässlich des Besuchs sagte

Bundeskanzler Scholz: "Das Statistische Bundesamt stellt mit inzwischen rund 400

Bundesstatistiken ein wirklich umfangreiches, aktuelles und qualitativ

hochwertiges Datenangebot zur Verfügung, das nicht nur von uns - der Politik -

sondern auch seitens der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Verwaltung und der

Gesellschaft genutzt werden kann und genutzt wird. Und über die mittlerweile 75

Jahre Statistisches Bundesamt galt immer eines: Auf Ihre Arbeit ist Verlass.

Vielen Dank dafür!"



Die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes Ruth Brand erklärte in ihrem

Statement: "Unsere fachliche und politische Unabhängigkeit ist unser größter

Trumpf im Kampf gegen Desinformation und Fake News." Brand ging zudem auf die

Herausforderungen ein, denen sich das Amt gegenübersieht: "Das Statistische

Bundesamt ist der führende Anbieter unabhängiger Statistiken, aber darauf wollen

wir uns nicht ausruhen. Wir entwickeln uns laufend weiter: Wir nutzen neue

Methoden für unsere Statistiken, wir setzen auf künstliche Intelligenz und

integrieren digitale Datenquellen. Aber eins bleibt bei aller Neuerung gleich:

Unser hoher Anspruch an die Qualität unserer Daten. Diesem Anspruch bleiben wir

auch in Zukunft treu. Denn: Demokratie braucht Daten, Daten brauchen

Demokratie!"