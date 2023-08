SEC will Ripple-Urteil anfechten: Droht ein Krypto-Erdbeben?

US-Bezirksrichterin Analisa Torres entschied vor kurzem, dass der Verkauf von Ripples Token XRP nicht unter den Wertpapier-Handel fällt. Zwar erfülle der Verkauf an erfahrene Investoren die Bedingungen für einen Investitionsvertrag nach dem Bundeswertpapiergesetz, aber bei privaten Anlegern treffe das nicht zu, hieß es in einer Erklärung.

Die SEC will dieses Urteil vor dem 2nd US Circuit Court of Appeals nun anfechten. Da derzeit noch andere anhängige Verfahren laufen, betonte die Börsenaufsicht die Wichtigkeit einer rechtzeitigen Überprüfung. Der Kurs von XRP brach nach der Nachricht um mehrere Prozentpunkte ein.