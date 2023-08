UBS stuft MUNICH RE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Obwohl der Rückversicherer im vergangenen Quartal die Markterwartungen nicht erfüllt habe, wollte Analyst Will Hardcastle dies nicht überbewerten. Die wiederkehrenden Posten sähen robust aus, schrieb er am Donnerstag. Mit einer zudem konservativen Rückstellungspolitik und einer wesentlichen Verbesserung der Solvabilität sieht er noch größeres Potenzial für den Konzern, die Erwartungen für das Gesamtjahr zu übertreffen./tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 08:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 349,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m