Der MACD Indikator konnte Ende Juli (durch das Kreuzen der blauen Linie über die rote Linie hinweg) ein Kaufsignal generieren - dieses besteht weiterhin. Zum gleichen Zeitpunkt erfolgte der Ausflug des Overbought/ Oversold Indikators in den überkauften Bereich - aktuell notiert er bereits wieder nahe der neutralen Mitte. Auch der Trendbestätiger ist sehr positiv und befindet sich am 12-Monatshoch. Der Chaikin Money Flow zeigt seit drei Wochen im grünen Bereich Kapitalfluss in die Aktie an, wogegen der Money Flow Index (umsatzgewichtete relative Stärke RSI) oberhalb der 80 noch immer in der überkauften Zone rangiert.

Der Aktienkurs des kanadischen Goldexplorers Juggernaut Exploration Ltd. konnte sich seit dem Dezembertief bis heute mehr als verdreifachen. Innerhalb des blauen Aufwärtstrendkanals konnten die beiden Durchschnittslinien und die beiden grauen Widerstände signifikant überwunden werden. Gelang es noch zügig und mit hohen Umsätzen, über die runde Marke von 0,20 kanadischen Dollar hinwegzukommen, so scheint bei 0,25 CAD in der Nähe der oberen Trendkanallinie nun eine Konsolidierung einzusetzen. Kein Wunder, denn so hoch wie aktuell war der Kurs zuletzt im ersten Quartal 2021 und davor erst wieder 2019.

