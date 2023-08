BERLIN (dpa-AFX) - Das Verteidigungsministerium sieht keinen geänderten Kurs hin zu einer möglichen Abgabe weiter reichender Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine. Dazu habe sich "keine Änderung ergeben", sagte eine Ministeriumssprecherin am Freitag in Berlin. Sie erklärte weiter: "Eine politische Entscheidung zur Abgabe wurde nicht getroffen."

