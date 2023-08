Converge kündigt Erneuerung des Normal Course Issuer Bid an

TORONTO, 11. August 2023 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder das „Unternehmen") (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) gibt bekannt, dass die Toronto Stock Exchange (die „TSX") die Absichtserklärung des Unternehmens, ein Normal Course Issuer Bid durchzuführen (das „NCIB"), genehmigt hat. Gemäß dem NCIB kann Converge insgesamt bis zu 19.427.276 Stammaktien (die „Stammaktien") zum Zwecke der Vernichtung erwerben, was ungefähr 10 % des Streubesitzes an Converge-Stammaktien zum 28. Juli 2023 entspricht. Das NCIB beginnt am 11. August 2023 und endet ein Jahr nach dem Beginn oder früher, wenn die maximale Anzahl von Stammaktien im Rahmen des NCIB zurückgekauft wurde oder das NCIB auf Wunsch des Unternehmens beendet wird.