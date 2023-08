Selenskyj will alle Regionalchefs von Wehrersatzämtern entlassen

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach zahlreichen Korruptionsfällen die Entlassung aller Gebietsleiter der Wehrersatzämter in seinem Land angekündigt. "Dieses System sollen Leute führen, die genau wissen, was Krieg heißt und warum Zynismus und Bestechlichkeit in Kriegszeiten Landesverrat bedeuten", sagte der Staatschef am Freitag in einer Videoansprache. Der Beschluss sei nach einer Überprüfung aller Ämter gefallen. Insgesamt seien bereits 112 Strafverfahren gegen Beschäftigte von Wehrersatzämtern eingeleitet worden.

Zuvor hatte der Fall des bereits entlassenen Chefs des Wehramts in der Schwarzmeer-Region Gebiet Odessa besonderes Aufsehen erregt. Er soll Bestechungsgeld entgegengenommen und damit seit Kriegsbeginn umgerechnet mehrere Millionen Euro verdient haben. Für Dokumente über eine Wehrdienstuntauglichkeit und Rückstellungen etwa sollen die gezahlten Preise bei mehreren Tausend Euro liegen.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 17 Monaten gegen einen russischen Angriffskrieg. Nach dem russischen Einmarsch ordnete Kiew eine allgemeine Mobilmachung an. Männer im wehrfähigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren unterliegen nun mit wenigen Ausnahmen einer Ausreisesperre. Im Parlament wird die Ausweitung des Verbots auch auf 16- und 17-Jährige diskutiert. Eingezogen werden bisher allerdings nur Reservisten ab 28 Jahren./ast/DP/ngu