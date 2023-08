Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die allgemeine Inflation ist laut Zahlen vom Donnerstag im Juli auch etwas gestiegen. Die US-Notenbank Fed hatte im Juli nach einer Zinspause ihre Leitzinsen im Kampf gegen die Inflation erneut angehoben. Das weitere Vorgehen ließ sie allerdings offen./jsl/jkr/jha/

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Erzeugerpreise im Juli etwas stärker als erwartet gestiegen. Sie legten zum Vorjahresmonat um 0,8 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Rate von 0,7 Prozent erwartet. Im Vormonat waren sie noch um revidierte 0,2 Prozent (zunächst 0,1) geklettert.

