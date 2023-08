Wirtschaft Kontroverse Ampel-Debatte über Lieferung von Marschflugkörpern

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die sich abzeichnende Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine wird in der Ampelkoalition kontrovers bewertet. "Ich bleibe bei meiner Grundskepsis", sagte der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner dem "Spiegel".



"Natürlich müssen wir die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine stärken - und das geschieht ja auch durch hocheffektive Flugabwehrsysteme, aber bei den Taurus-Marschflugkörpern handelt es sich um Waffen mit erheblicher Reichweite." Der Bundestagsabgeordnete vom linken Flügel warnte vor dem Risiko einer Eskalation des Krieges: "Dass der schlimmste aller Fälle noch nicht eingetreten ist, bedeutet nicht, dass es auch in Zukunft nicht dazu kommen kann", so Stegner. Positiv äußerte sich hingegen SPD-Haushaltspolitiker Andreas Schwarz: "Deutschland ist bisher seiner Verantwortung in dem Konflikt gerecht geworden, und ich begrüße es, wenn wir diesen Weg nun zügig weitergehen. Die Entwicklungen in der Ukraine zeigen, dass zügige Entscheidungen in der Taurus-Frage nötig sind."