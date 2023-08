Nachdem Morphosys in den letzten Jahren von sage und schreibe 146,30 Euro auf gerade einmal 11,81 Euro bis Ende 2022 abgestürzt war, formierten sich in diesem Bereich Käufer neu und trugen zu einer ausgesprochen steilen Gegenbewegung auf 31,34 Euro bis Ende Juli bei. Die Kursverdreifachung könnte aber kurzzeitig durch eine SKS-Formation unterbrochen werden, was etwas Druck vom Kessel nehmen sollte. Hieraus würden sich natürlich entsprechende Handelsansätze ergeben.

Sobald das Papier unter ein Niveau von mindestens 25,75 Euro abfällt, würde die Wahrscheinlichkeit auf eine erfolgreiche Auflösung der SKS-Formation merklich ansteigen und Abwärtspotenzial zunächst an 24,43 und darunter in den Bereich des EMA 200 bei 22,73 Euro eröffnen. Entsprechend gut würde sich so ein Fall für den Aufbau von Short-Positionen anbieten. Auf der Oberseite müsste mindestens der Bereich um 30,00 Euro überwunden werden, damit Morphosys im Anschluss Aufwärtspotenzial zunächst an die aktuellen Jahreshochs und darüber an 33,62 Euro erfährt.

Morphosys AG (Tageschart in Euro) Tendenz: