Zinsen für Tagesgeldkonten markieren neues 14-Jahres Hoch (FOTO)

Schondorf am Ammersee (ots) - Die Tagesgeld-Zinsen jagen derzeit von einem

Rekord zum nächsten. Grund ist die jüngste Zinserhöhung der Europäischen

Zentralbank (EZB) von Ende Juli, die den Aufwärtstrend bei den Sparzinsen weiter

befeuert. Der Tagesgeld-Index des Verbraucherportals biallo.de, der einen

Mittelwert von rund 100 bundesweiten Tagesgeld-Angeboten repräsentiert, notiert

aktuell bei 1,89 Prozent. So hoch standen die Tagesgeld-Zinsen seit Frühjahr

2009 nicht mehr.



In der Spitze sind nun sogar bis zu 4,00 Prozent beim Tagesgeld

(https://www.biallo.de/tagesgeld/) möglich. Diesen Zinssatz will die zum

Vergleichsportal Check24 gehörende C24 Bank ab 1. September für Neu- und

Bestandskunden zahlen - bis 31. Dezember 2023 garantiert und für Anlagen bis

100.000 Euro pro Person. Einziger Haken: Die Nutzung ist an die Eröffnung eines

C24-Girokontos gebunden. Zwar entfällt in der Basisvariante "C24 Smartkonto" die

Kontoführungsgebühr, allerdings sind darin nur zwei gebührenfreie

Bargeld-Abhebungen pro Monat inkludiert. Jede weitere Verfügung kostet 2,00 Euro

pro Transaktion.