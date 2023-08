NEW YORK (dpa-AFX) - Frische Preisdaten haben die US-Börsen nach der Stabilisierung am Vortag wieder in die Verlustzone gedrückt. Am Freitag mussten vor allem die zinssensiblen Technologiewerte Einbußen hinnehmen.

Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,84 Prozent auf 15002,33 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,07 Prozent auf 35 152,06 Punkte nach. Auf Wochensicht deutet sich damit dennoch ein moderates Plus an. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,42 Prozent auf 4450,15 Zähler.

Die Erzeugerpreise legten im Juli etwas stärker zu als erwartet. Sie stiegen zum Vorjahresmonat um 0,8 Prozent, während Volkswirte im Schnitt eine Rate von 0,7 Prozent erwartet hatten. Im Vormonat waren sie noch um revidierte 0,2 Prozent (zunächst 0,1) geklettert./la/he