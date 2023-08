DZ BANK stuft K+S auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S nach endgültigen Quartalszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 18 Euro belassen. Diese hätten keine Überraschungen enthalten, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ob der sich objektiv verbessernden Nachfragesituation habe der Salz- und Düngemittelkonzern ? in einer sehr konstruktiven Telefonkonferenz ? seinen im Juli gekappten Ausblick bestätigt. Trotz der noch vorsichtigen Indikation für das dritte Jahresviertel sehe er das "Kali-Glas" klar als halbvoll an./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2023 / 15:06 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2023 / 15:14 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 18,06EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m