JPMORGAN stuft Varta auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Varta nach endgültigen Halbjahreszahlen von 30 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Batteriehersteller habe den Grundstein für eine Trendwende gelegt und sei für die trotz des schwierigen Konjunkturumfelds für die kommenden Monate optimistisch, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte indes mit Blick auf die Jahresziele seine bereinigten operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) deutlich./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2023 / 14:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2023 / 14:25 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Varta Aktie wird aktuell mit einem Plus von +14,36 % und einem Kurs von 21,98EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Varta

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m