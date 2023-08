DER ERSTE ALULA WORLD ARCHAEOLOGY SUMMIT FINDET AN DER ANTIKEN KREUZUNG DER ZIVILISATIONEN IN NORDWEST-ARABIEN STATT

- „Wo sich die Welt getroffen hat und wo wir uns wieder treffen werden"

ALULA, Saudi-Arabien, 11. August 2023 /PRNewswire/ -- The Royal Commission for AlUla (RCU) versammelt internationale Führungspersönlichkeiten aus den Bereichen Archäologie, kulturelles Erbe, Medien, Innovation, Unternehmertum und mehr zum ersten AlUla World Archaeology Summit.

Vom 13. bis 15. September finden im Maraya in AlUla Podiumsdiskussionen und informelle Gespräche statt, bei denen es darum geht, das Feld der Archäologie auf globaler Ebene voranzubringen und zu weiteren Entdeckungen und Innovationen weltweit beizutragen.

Über den wissenschaftlichen Diskurs hinaus wird der Summit eine globale Plattform für die Zusammenarbeit mit einem breiteren Publikum bieten. Mehr als 60 Redner mit unterschiedlichem beruflichem Hintergrund werden die Bedeutung der Archäologie für globale Fragen herausstellen und gemeinsam visionäre, auf dem kulturellen Erbe basierende Lösungen für zeitgenössische Probleme in verschiedenen Sektoren erarbeiten und umgekehrt.

Abdulrahman Alsuhaibani, leitender Direktor für Archäologie, Konservierung und Sammlungen an der RCU, sagte: „Der AlUla World Archaeology Summit wird ein Umfeld der interdisziplinären Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs fördern. Inspiriert von der gemeinsamen Vergangenheit der Menschheit, werden wir uns auf innovative Lösungen konzentrieren, die die Welt nachhaltig beeinflussen können. Wir freuen uns, den ersten Summit in AlUla zu veranstalten, wo sich die Welt getroffen hat und wo wir uns wieder treffen werden."

Der AlUla World Archaeology Summit dient den Zielen der Saudi Vision 2030, die darauf abzielt, die Menschheit durch die Erkenntnisse aus dem kulturellen Erbe und den Fortschritten in der Wissenschaft positiv zu beeinflussen. Die Veranstaltung in AlUla fällt in den gleichen Zeitraum, in dem Saudi-Arabien vom 10. bis 25. September in Riad zum ersten Mal Gastgeber des 45. UNESCO-Welterbekomitees ist.

Das Hauptprogramm wird sich auf vier Schlüsselthemen konzentrieren: Identität, Belastbarkeit, Ruinscapes und Zugänglichkeit. Sowohl saudische als auch internationale Archäologiestudenten und junge Fachleute werden ausgewählt, um am parallel stattfindenden „Future Forum" teilzunehmen, das eine Plattform bietet, um sich an wichtigen Gesprächen in den Bereichen Archäologie und kulturelles Erbe zu beteiligen und einen Beitrag zu leisten. Es werden Exkursionen in AlUla stattfinden, das sich in den letzten Jahren zu einem Zentrum für archäologische Feldforschung und Konservierung entwickelt hat.

Die wichtigsten Erkenntnisse des Summits werden nach der Veranstaltung zusammen mit ausgewählten Video-Highlights öffentlich zugänglich gemacht. Besuchen Sie www.worldarchaeologysummit.com , um mehr zu erfahren.

Redaktionelle Hinweise:

Es heißt immer AlUla, nicht Al-Ula.

Informationen zu The Royal Commission for AlUla

Die Royal Commission for AlUla (RCU) wurde im Juli 2017 per königlichem Dekret ins Leben gerufen, um AlUla, eine Region von herausragender natürlicher und kultureller Bedeutung im Nordwesten Saudi-Arabiens, zu erhalten und zu entwickeln. Der langfristige Plan der RCU gibt einen verantwortungsvollen, nachhaltigen und sensiblen Ansatz für die städtische und wirtschaftliche Entwicklung vor, der das natürliche und historische Erbe des Gebiets bewahrt und AlUla als attraktiven Ort zum Leben, Arbeiten und Besuchen etabliert. Dies umfasst eine breite Palette von Initiativen in den Bereichen Archäologie, Tourismus, Kultur, Bildung und Kunst und spiegelt das Engagement für die wirtschaftliche Diversifizierung, die Stärkung der lokalen Gemeinschaft und den Erhalt des kulturellen Erbes im Rahmen des Programms „Vision 2030" des Königreichs Saudi-Arabien wider.

