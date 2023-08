An der Wall Street dominierte lange das Narrativ einer "Disinflation" - aber dieses Narrativ wird nicht zuletzt durch die heutigen US-Erzeugerpreise in Frage gestellt: was, wenn die Inflation doch wieder zurück kehrt? Was, wenn die Fed also selbst bei einem Abschwung der Wirtschaft die Zinsen nicht senken kann? Das wäre dann das worst case-Szenario: eine Stagflation statt einer Disinflation. Damit wären die Aktienmärke völlig falsch bepreist: eingepreist ist nämlich eine sanfte Landung der Wirtschaft bei gleichzeitigem Rückgang der Inflation, weswegen die Fed dann ganz entspannt die Zinsen senken könne. Heute der Nasdaq wieder der schwächste der US-Indizes - also der mit Abstand teuerste Index. Werden die hohen Kapitalmarkt-Zinsen (Renditen) für die Tech-Aktien doch plötzlich ein Problem?

