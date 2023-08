Faeser informiert sich über Visa-Verfahren und Fachkräfteeinwanderung

BRANDENBURG/HAVEL (dpa-AFX) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) informiert sich in der kommenden Woche über die Bearbeitung von Visa-Verfahren für ausländische Fachkräfte. Die SPD-Politikerin besucht dazu am Dienstag (09.30 Uhr) das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten in Brandenburg an der Havel.

Abgesenkte Einwanderungshürden sollen künftig mehr ausländische Fachkräfte nach Deutschland führen. Das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten bearbeitet Visa und stellt damit die Weichen dafür, dass Fachkräfte einwandern können. Faeser wolle sich über Digitalisierungsfortschritte bei den Verfahren informieren, hieß es in der Ankündigung am Freitag.

Das reformierte Fachkräfteeinwanderungsgesetz sieht unter anderem die Einführung einer sogenannten Chancenkarte vor. Je nach Sprachkenntnis, Berufserfahrung, Alter und Deutschlandbezug sollen arbeitswillige Ausländer Punkte bekommen können, die sie zum Erhalt dieser Chancenkarte berechtigen. Sie dient dann als Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr./mow/DP/he