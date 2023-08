IT-Dienstleister Nagarro senkt erneut Umsatzprognose - Aktie unter Druck

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro senkt erneut seine Umsatzprognose. Wegen ungünstiger Währungsentwicklungen und Zurückhaltung in einigen Projekten sei 2023 nur noch mit einem Erlös in der Größenordnung von 915 Millionen Euro zu rechnen, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Nagarro hatte erst Mitte Mai seine Umsatzerwartung von über einer Milliarde auf 940 Millionen Euro gesenkt.

Bei der Bruttomarge peilt das Unternehmen nun noch 26 Prozent an. Zuvor hatte Nagarro mit zwei Prozentpunkten mehr gerechnet. Die Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) soll statt 15 Prozent nun bei 13 Prozent liegen. Alle neuen Prognosen beruhen auf aktuellen Wechselkursen und berücksichtigen keine künftigen Übernahmen.

Anleger zeigten sich verärgert: Die Nagarro-Aktie geriet auf der Plattform Tradegate nach der Veröffentlichung unter Druck und büßte im Vergleich zum Handelsschluss auf Xetra mehr als zwei Prozent ein./he/la

Die Nagarro Aktie wird aktuell mit einem Minus von -6,74 % und einem Kurs von 78,85EUR gehandelt.