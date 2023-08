Seite 2 ► Seite 1 von 3

Monterey, Kalifornien (ots/PRNewswire) -- Automobili Pininfarina wird bei der Monterey Car Week im August vertreten seinund ab Donnerstag, dem 17. August, drei Fahrzeuge in einer Privatresidenz undanschließend bei "The Quail" präsentieren.- Eine Weltpremiere ist das erste Fahrzeug der neuen Kollektion von AutomobiliPininfarina, ein exquisites Design- und Technik-Meisterwerk für anspruchsvolleKunden: Der B95 .- Darüber hinaus wird das PURA Vision Designkonzept zu erleben sein, das alsInspirationsquelle für die künftigen Luxus-Elektrofahrzeuge von AutomobiliPininfarina dient und die DNA der PURA-Designphilosophie ausmacht.- Das dritte vorgestellte Fahrzeug wird der Battista Edizione Nino Farina sein,der in einem neuen Kurz-Dokumentarfilm (https://youtu.be/8DXlUzHRpzM) über dieRennlegende Nino Farina mit Daniele Farina und Paolo Pininfarina zu sehen ist.- Die Monterey Car Week findet vom 11. bis 20. August 2023 in Monterey, imUS-Bundesstaat Kalifornien, statt, mit "The Quail, A Motorsports Gathering" am18. August.- Eine vollständige Übersicht der Fahrzeuge, die in Monterey zu sehen seinwerden, ist hier(https://www.dropbox.com/sh/qx7ldm4uwsfmpkx/AABS0V4oVqvtZkZxF_UvBF_1a?dl=0)verfügbar.- Für weitere spannende Inhalte folgen Sie bitte Automobili Pininfarina aufTikTok (https://www.tiktok.com/@automobili_pininfarina) .Automobili Pininfarina kehrt in diesem Jahr zur Monterey Car Week zurück undwartet mit einer außergewöhnlichen Präsentation seiner Modellpalette und einemvielversprechenden Ausblick auf die Zukunft auf. Am Donnerstag, dem 17. August,werden drei exquisite Fahrzeuge in einer Privatresidenz und am Freitag, dem 18.August, bei "The Quail, A Motorsports Gathering" ausgestellt.Der B95 feiert seine Weltpremiere und stellt das erste Modell aus einer neuenKollektion zukünftiger Fahrzeuge von Automobili Pininfarina, sowie einSammlerstück für anspruchsvolle Kunden dar. Er wird gestalterische Elementeaufweisen, die vom kürzlich vorgestellten Design-Konzept PURA Vision inspiriertwurden und ein völlig neues Angebot der italienischen Marke darstellen.Die Nachrichtensperre für den B95 endet am Donnerstag, dem 17. August, um 20:00Uhr PST. Danach wird Automobili Pininfarina sämtliche Details und Bilder, sowieeinen Film über das bahnbrechende neue Auto veröffentlichen.Eine Woche lang werden der neue Star und das Designkonzept PURA Vision in derPrivatresidenz von Automobili Pininfarina in Monterey, zusammen mit der BattistaEdizione Nino Farina gezeigt werden, die im Juli beim Goodwood Festival of Speedihr dynamisches Debüt gab. Ein faszinierender neuer Kurz-Dokumentarfilm