Hut 8 Mining-Produktion und Betriebs-Update für Juli 2023

Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), ("Hut 8" oder das "Unternehmen"),einer der größten, auf Innovation ausgerichteten Pioniere für das Mining vondigitalen Vermögenswerten in Nordamerika und Anbieter vonHochleistungs-Computing-Infrastruktur, hat im Juli 2023 116 Bitcoin geschürft.Höhepunkte der Produktion im Juli 2023:- 116 Bitcoin wurden generiert, was einer durchschnittlichen Produktionsrate vonetwa 3,7 Bitcoin pro Tag entspricht.- 100 Bitcoin - 50 produzierte Bitcoin im Juni und 50 produzierte Bitcoin imJuli - wurden im Laufe des Monats für einen Erlös von insgesamt 3,9 MillionenDollar verkauft.- Der Gesamtbestand der Bitcoin-Reserve belief sich am 31. Juli auf 9.152, vondenen 8.305 lastenfrei waren.- Die installierte ASIC-Hashraten-Kapazität in unseren Einrichtungen in Alberta,betrug zum Ende des Monats 2,6 EH/s.- Hut 8 produzierte im Juli 44,6 BTC/EH.Betriebliche Höhepunkte:- Die Reparatur- und Wiederherstellungsarbeiten an unserem Standort inDrumheller, Alberta, wurden fortgesetzt. Das Team hat im Laufe des Monats mehrals 4.337 Hashboards repariert. Der Standort arbeitet aktuell mit etwa 20 %der installierten Hashrate.- Ende Juli nutzte das Team die für beide Seiten vorteilhaften Bedingungen inder Stromversorgungsvereinbarung für den Standort Medicine Hat, die beidenParteien die Möglichkeit bietet, von den hohen Preisen des Strommarktes inAlberta zu profitieren.- Hut 8 hat heute bekannt gegeben (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3942590-1&h=4292258704&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3942590-1%26h%3D1118585978%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhut8.io%252F2023%252F08%252F11%252Fhut-8-executes-support-agreement-with-macquarie%252F%26a%3Dannounced&a=bekannt+gegeben) , dass wir eine Vereinbarung zur Unterstützung derTransaktion mit Macquarie Equipment Finance Ltd. ("Macquarie") abgeschlossenhaben, um die Möglichkeit zu unterstützen, bestimmte Vermögenswerte vonValidus Power Corp. ("Validus") und deren Tochtergesellschaften zu erwerben.Während dieser Prozess läuft, hat das Unternehmen die Pläne zur Verlagerungvon etwa 6.400 Minern, die ursprünglich in North Bay, Ontario, tätig waren,nach Texas ausgesetzt."Unsere betrieblichen Herausforderungen in Drumheller bestehen weiterhin, undtrotz der Implementierung von kundenspezifischer Firmware zur Steuerung derStromversorgungsleistung, in der Reparatur von bisher mehr als 11.693