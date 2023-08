Wirtschaft Union fordert höhere Eigenbeteiligung der Krankenversicherten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union fordert eine höhere Eigenbeteiligung der Versicherten sowie neue Tarifmodelle, um die wachsenden Defizite der gesetzlichen Krankenkassen in den Griff zu bekommen. "Wir müssen die weit verbreitete Flatrate-Mentalität in der gesetzlichen Krankenversicherung beenden", sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Tino Sorge (CDU), dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Sonntagausgaben).



"Viele denken, ich zahle doch Beiträge, also steht mir alles in beliebiger Höhe zu", beklagte er. "Niemand will wichtige Leistungen zusammenstreichen, aber wir brauchen mehr Eigenbeteiligung und -verantwortung, mehr Kostensensibilität, mehr Steuerung und mehr Flexibilität", sagte Sorge. Der demografische Wandel setze die Gesundheitsversorgung unter massiven Druck.