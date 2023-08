Varta erwartet spürbares Umsatzwachstum 2023: Batteriespeicher und Lithium-Ionen-Produkte im Fokus

Der Batteriehersteller Varta plant nach schwachen Geschäften im kommenden Jahr wieder mit einem spürbaren Umsatzwachstum. Das Unternehmen erwartet insbesondere eine steigende Nachfrage nach Batteriespeichern und Lithium-Ionen-Produkten. Varta hofft zudem auf eine bessere zweite Jahreshälfte, da saisonale Effekte und anlaufende Kundenprojekte zu einem Aufschwung führen könnten. Das Unternehmen macht auch Fortschritte bei den laufenden Restrukturierungen, die unter anderem Kosteneinsparungen durch weltweiten Stellenabbau beinhalten. Die Varta-Aktie legte nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zeitweise um knapp zehn Prozent zu.Im ersten Halbjahr dieses Jahres verzeichnete Varta einen Umsatzrückgang von zehn Prozent auf 339 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis lag bei einem Minus von 6,8 Millionen Euro, während im Vorjahr noch ein Gewinn von 68,9 Millionen Euro erzielt wurde. Für das Jahr 2023 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von 820 Millionen Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen 40 Millionen und 60 Millionen Euro.Varta rechnet für das Jahr 2024 mit einem Umsatz deutlich über 900 Millionen Euro, vor allem aufgrund der steigenden Nachfrage nach Batteriespeichern. Das Unternehmen hat bereits Fortschritte bei den Restrukturierungsmaßnahmen erzielt und liegt bei der Erfüllung der Kosteneinsparungen im Plan oder übertrifft diesen in einigen Bereichen sogar.Die schwierige gesamtwirtschaftliche Lage hat sich negativ auf Varta ausgewirkt, insbesondere auf das Geschäft mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Knopfzellen. Die Nachfrage nach diesen Batterien ist aufgrund der Verbraucherzurückhaltung und hoher Energie- und Materialkosten gesunken. Das Unternehmen hofft jedoch, dass sich die Lage mit dem anziehenden Geschäft mit Batteriespeichern und laufenden Restrukturierungsmaßnahmen verbessern wird.Die Varta-Aktie hat in den letzten Jahren eine Achterbahnfahrt erlebt. Im Januar 2021 erreichte sie ein Rekordhoch von über 180 Euro, ist aber seitdem stark gesunken. Derzeit liegt der Kurs bei rund 20 Euro.Insgesamt ist Varta optimistisch für die Zukunft und erwartet eine positive Entwicklung im kommenden Jahr. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von langfristigen Wachstumstrends in der Batteriebranche zu profitieren.

Die Varta Aktie wird aktuell mit einem Plus von +11,50 % und einem Kurs von 21,43EUR gehandelt.